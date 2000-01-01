Решить задачу:с трех участков собрали 2т моркови,С первого участка собрали 500кг,со второго в 2 раза больше,чем с первого,а с третьего-остальную морковь,Сколько кг моркови собрали с третьего участкая?
Математика
Решить задачу:с трех участков собрали 2т моркови,С первого участка собрали 500кг,со второго в 2 раза больше,чем с первого,а с третьего-остальную морковь,Сколько кг моркови собрали с третьего участкая?
Ответ(ы):
Гость:
2т=2000 кг 500+(500*2)+х=2000 500+1000+х=2000 1500+х=2000 х=2000-1500 х=500кг ответ:х=500 кг моркови собрали с 3-его участка
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