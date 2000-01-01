Решить задачу:с трех участков собрали 2т моркови,С первого участка собрали 500кг,со второго в 2 раза больше,чем с первого,а с третьего-остальную морковь,Сколько кг моркови собрали с третьего участкая?

Математика

Решить задачу:с трех участков собрали 2т моркови,С первого участка собрали 500кг,со второго в 2 раза больше,чем с первого,а с третьего-остальную морковь,Сколько кг моркови собрали с третьего участкая?

Автор: Гость