Решить задачу:Самка голубого кита во время выкармливания китенка худеет на 30 т.Эт?? составляет 1/4.всей ее массы.Определить массу мамы голубого китенка

Математика

Решить задачу:Самка голубого кита во время выкармливания китенка худеет на 30 т.Эт?? составляет 1/4.всей ее массы.Определить массу мамы голубого китенка

Автор: Гость