Решить задачу:Самка голубого кита во время выкармливания китенка худеет на 30 т.Эт?? составляет 1/4.всей ее массы.Определить массу мамы голубого китенка
Математика
Решить задачу:Самка голубого кита во время выкармливания китенка худеет на 30 т.Эт?? составляет 1/4.всей ее массы.Определить массу мамы голубого китенка
Ответ(ы):
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120 ------------- 30:1/4=30*4=120
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