Решить задачу В магазин привезли 10 центнеров винограда до обеда продали одну 8 всего винограда А после обеда 1 5 140 сколько винограда осталось продать

Математика

Решить задачу В магазин привезли 10 центнеров винограда до обеда продали одну 8 всего винограда А после обеда 1 5 140 сколько винограда осталось продать

Автор: Гость