Решить задачу В магазин привезли 10 центнеров винограда до обеда продали одну 8 всего винограда А после обеда 1 5 140 сколько винограда осталось продать
Математика
Решить задачу В магазин привезли 10 центнеров винограда до обеда продали одну 8 всего винограда А после обеда 1 5 140 сколько винограда осталось продать
Ответ(ы):
Гость:
1000:8=125 до обеда. 1000-125=875. 875:5=175 после обеда. 875-175=700 кг осталось продать ответ 700.
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