Решить задачу в паскале! Новые учебники для трех курсов, по a штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу b полок, на каждой вмещается c учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить учебника...

Информатика

Решить задачу в паскале! Новые учебники для трех курсов, по a штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу b полок, на каждой вмещается c учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить учебниками??

Автор: Гость