Решить задачу в паскале! Новые учебники для трех курсов, по a штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу b полок, на каждой вмещается c учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить учебника...

Информатика
Решить задачу в паскале! Новые учебники для трех курсов, по a штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу b полок, на каждой вмещается c учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить учебниками??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//Pascal ABC.NET v3.1 сборка 1172 Var a,b,c:integer; begin  read(a,b,c);  b:=b*c;  a:=a div b;  writeln(a); end. Пример ввода: 13 3 4 Пример вывода: 1
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