Решить задачу в паскале! Новые учебники для трех курсов, по a штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу b полок, на каждой вмещается c учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить учебника...
Информатика
Решить задачу в паскале! Новые учебники для трех курсов, по a штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу b полок, на каждой вмещается c учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить учебниками??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//Pascal ABC.NET v3.1 сборка 1172 Var a,b,c:integer; begin read(a,b,c); b:=b*c; a:=a div b; writeln(a); end. Пример ввода: 13 3 4 Пример вывода: 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!! На столе выложено 12 карточек, на каждой из которых нарисована некоторая фигурка. Фигурка обладает тре...
Русский язык
Химия
Окислительная плотность углеводорода по кислороду равна 1,25. Массовая доля углерода в нем 90%. Выведите молекулярную формулу углеводорода