Решить задачу. За 15 м ткани двух сортов заплатили 2840 р. 1 м ткани 1 сорта стоит 200р., а 1 м ткани 2 сорта -180 р. Сколько метров ткани каждого сорта было куплено?

Алгебра

Решить задачу. За 15 м ткани двух сортов заплатили 2840 р. 1 м ткани 1 сорта стоит 200р., а 1 м ткани 2 сорта -180 р. Сколько метров ткани каждого сорта было куплено?

Автор: Гость