Решить задачу. За 15 м ткани двух сортов заплатили 2840 р. 1 м ткани 1 сорта стоит 200р., а 1 м ткани 2 сорта -180 р. Сколько метров ткани каждого сорта было куплено?
Алгебра
Решить задачу. За 15 м ткани двух сортов заплатили 2840 р. 1 м ткани 1 сорта стоит 200р., а 1 м ткани 2 сорта -180 р. Сколько метров ткани каждого сорта было куплено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{x+y=15 {200x+180y=2840 {x=15-y {200×(15-y)+180y=2840 3000-200y+180y=2840 20y=160 y=8 x=15-8=7
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