Решите 1) найдите стороны прямоугольника ,периметр которого равен 46см. а длина диагоналей равна 17см ( подробно т.е Пусть стороны равны x и y,тогда.. ) 2)решите систему уравнений 1 система: в числителе x+7 в знаменателе y-...
Алгебра
Решите 1) найдите стороны прямоугольника ,периметр которого равен 46см. а длина диагоналей равна 17см ( подробно т.е Пусть стороны равны x и y,тогда.. ) 2)решите систему уравнений 1 система: в числителе x+7 в знаменателе y-3 все это равно 0 2система: x-y(y в квадрате )=-16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Пусть стороны равны х и у.Тогда сумма сторон равна 23см,а квадрат диагонали равен 289 х+у=23⇒х=23-у х²+у²=289 (23-у)²+у²=289 529-46у+у²+у²=289 2у²-46у+240=0 у²-23у+120=0 у1+у2=23 и у1*у2=120 у1=8⇒х1=23-8=15 у2=15⇒х2=8 Ответ стороны прямоугольника 8 см и 15 см 2 {(х+7)/(у-3)=0⇒x+3=0⇒x=-3 U y≠3 {х-у²=-16 -3-y²=-16 y²=13 y1=-√13 y2=√13 (-3;-√13);(-3;√13)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Геометрия
Математика
За 4 часа три строителя кладут 3360 кирпичей,поровну каждый. сколько кирпичей положит один строитель за 3 часа?