Решите 1) найдите стороны прямоугольника ,периметр которого равен 46см. а длина диагоналей равна 17см ( подробно т.е Пусть стороны равны x и y,тогда.. ) 2)решите систему уравнений 1 система: в числителе x+7 в знаменателе y-...

Алгебра

Решите 1) найдите стороны прямоугольника ,периметр которого равен 46см. а длина диагоналей равна 17см ( подробно т.е Пусть стороны равны x и y,тогда.. ) 2)решите систему уравнений 1 система: в числителе x+7 в знаменателе y-3 все это равно 0 2система: x-y(y в квадрате )=-16

Автор: Гость