РЕШИТЕ 2 ЗАДАЧИ! 1)Расстояние между посёлками а и б 120 км .Из посёлка а выехал легко??ой авто.со скоростью 90 км/ ч , а из посёлка Б выехал одновременно грузовой авто. С какой скоростью двигался грузовой авто если легковой ав...
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РЕШИТЕ 2 ЗАДАЧИ! 1)Расстояние между посёлками а и б 120 км .Из посёлка а выехал легко??ой авто.со скоростью 90 км/ ч , а из посёлка Б выехал одновременно грузовой авто. С какой скоростью двигался грузовой авто если легковой авто. догнал его через 4 часа? 2)Из одного посёлка одновременно в противоположных напр. выехали мотоцикл и автобус. Скорость мотоцикла 76 км/ч , а скорость автобуса 44 км/ч. Какой путь проехал каждый когда расстояние между ними стало 600 км?
Ответ(ы):
Гость:
1) 90 км/ч*4ч=360 км - расстояние, которое проехал легковой автомобиль. 2) 360 км-120 км = 240 км - расстояние, на которое легковой автомобиль отъехал от пункта Б. 3)240 км /4 ч =60 км/ч - скорость грузового
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