РЕШИТЕ 2 ЗАДАЧИ! 1)Расстояние между посёлками а и б 120 км .Из посёлка а выехал легко??ой авто.со скоростью 90 км/ ч , а из посёлка Б выехал одновременно грузовой авто. С какой скоростью двигался грузовой авто если легковой ав...

Математика

РЕШИТЕ 2 ЗАДАЧИ! 1)Расстояние между посёлками а и б 120 км .Из посёлка а выехал легко??ой авто.со скоростью 90 км/ ч , а из посёлка Б выехал одновременно грузовой авто. С какой скоростью двигался грузовой авто если легковой авто. догнал его через 4 часа? 2)Из одного посёлка одновременно в противоположных напр. выехали мотоцикл и автобус. Скорость мотоцикла 76 км/ч , а скорость автобуса 44 км/ч. Какой путь проехал каждый когда расстояние между ними стало 600 км?

Автор: Гость