Решите 2 задачи пожалуйста.1) Две бригады рабочих должны посадить 490 лип. Сколько лип посадит каждая бригада , если распределить работу по числу ра бочих если в первой бригаде 34 рабочих , а во второй 36? 2) На двух участках посадили деревья : на одном 18 одинаковых рядов , на другом 14 таких же рядов. Всего посадили 1152 дерева . Сколько деревьев посадили на каждом участке ? Задачи за 4 класс решите пожалуйста !