Решите 2 задачи пожалуйста.1) Две бригады рабочих должны посадить 490 лип. Сколько лип посадит каждая бригада , если распределить работу по числу ра бочих если в первой бригаде 34 рабочих , а во второй 36? 2) ...
Решите 2 задачи пожалуйста.1) Две бригады рабочих должны посадить 490 лип. Сколько лип посадит каждая бригада , если распределить работу по числу ра бочих если в первой бригаде 34 рабочих , а во второй 36? 2) На двух участках посадили деревья : на одном 18 одинаковых рядов , на другом 14 таких же рядов. Всего посадили 1152 дерева . Сколько деревьев посадили на каждом участке ? Задачи за 4 класс решите пожалуйста !
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 1) 34+36=70 (всего рабочих) 2) 490:70=7 лип должен посадить каждый рабочий. 3) 34*7=238 лип посадит 1 бригада 4) 36*7=252 липы посадит 2 бригада проверка: 238+252=490 лип 2) 1) 18+14=32 ряда всего 2) 1152:32=36 дерева на 1 ряду 3) 36*18=648 дерева в 1 участке 4) 36*14=504 дерева 2 участке проверка: 648+504=1152