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Решите 20*3/4 (три четверых )
Решите 20*3/4 (три четверых )
Ответ(ы):
Ответил Гость:
20 * 3/4 = 20/1 * 3/4 ; 20 и 4 сокращаем (зачеркиваем). Там, где 20 - пишем 5, а там, где 4, пишем 1. Ответ 15
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