Решите алгебру 7 класс пжл срочно надо номера 403(1-6) номер 404 весь можно половину если можите решить на листочке
Алгебра
Решите алгебру 7 класс пжл срочно надо номера 403(1-6) номер 404 весь можно половину если можите решить на листочке
Ответ(ы):
Гость:
(х+х+х)+(у+у+у) Остальные сам поймёшь (Это 403) 1)19а в третей степени. 2)8ху в третей степени. Лайк если помог:D (Надеюсь ты понял и остальное решишь сам)
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