Решите две задачи!! Пожалуйста!!! 1. Для лагеря купили 50 наборов фломастеров, по 6 штук в каждом, а наборов карандашей - на 20 меньше. Сколько всего фломастеров и карандаше й купили? 2.На одной машине привезли 100 коробок с конфетами, а на другой - на 50 коробок меньше. Сколько килограммов конфет привезли, если в каждой коробке по 4 кг конфет?