Решите две задачи!! Пожалуйста!!! 1. Для лагеря купили 50 наборов фломастеров, по 6 штук в каждом, а наборов карандашей - на 20 меньше. Сколько всего фломастеров и карандаше й купили? 2.На одной машине привезли ...
Решите две задачи!! Пожалуйста!!! 1. Для лагеря купили 50 наборов фломастеров, по 6 штук в каждом, а наборов карандашей - на 20 меньше. Сколько всего фломастеров и карандаше й купили? 2.На одной машине привезли 100 коробок с конфетами, а на другой - на 50 коробок меньше. Сколько килограммов конфет привезли, если в каждой коробке по 4 кг конфет?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Первая задача 1)50*6=300 (шт) фломастеров всего 2)300-20=280 (шт) карандашей всего 3)300+280=580 (шт)всего карандашей и фломастеров ответ:580штук. вторая задача 1)100*4=400 (кг) конфет в первой машине 2)100-50=50 (кор. )во второй машине 3)50*4=200(кг) во второй машине 4)400+200=600 (кг)всего килограмм конфет. ответ:600килограмм