Решите двумя способами а)(х+15)-8=17; б)(24+х)-21=10; в)(45-у)+18=58; г)(у-35)+12=32; д)56-(х+12)=24 е)55-(х-15)=30.
Математика
Решите двумя способами а)(х+15)-8=17; б)(24+х)-21=10; в)(45-у)+18=58; г)(у-35)+12=32; д)56-(х+12)=24 е)55-(х-15)=30.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 (х+15)-8=17 х+15=17+8 х+15=25 х=25-15 х=10 2 (24+х)-21=10 24+х=10+21 24+х=31 х=31-24 х=7 3 (45-у)+18=58 45-у=58-18 45-у=40 у=45-40 у=5 4 (у-35)+12=32 у-35=32-12 у-35=20 у=35+20 у=55 5 56-(х+12)=24 х+12=56-24 х+12=32 х=32-12 х=20 6 55-(х-15)=30 х-15=55-30 х-15=25 х=25+15 х=40
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