Решите двумя способами: Из одного пункта одновременно в одном направлении выехал?? два автомобиля: первый со скоростью 80 км/ч и второй со скоростью 65 км/ч .Какое расстояние между этими автомобилями будет через 2 часа?
Математика
Решите двумя способами: Из одного пункта одновременно в одном направлении выехал?? два автомобиля: первый со скоростью 80 км/ч и второй со скоростью 65 км/ч .Какое расстояние между этими автомобилями будет через 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)80*2=160км-проедит 1 автомобиль за 2 часа 2)65*2=130км-проедит 2 автомобиль за 2 часа 3)160-130=30км- будет между ними через 2 часа 2способ 80-65=15км/ч-разница между скоростями 15*2=30км а что добавила 2способ в начале не правельно
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