Решите двумя способами: Из одного пункта одновременно в одном направлении выехал?? два автомобиля: первый со скоростью 80 км/ч и второй со скоростью 65 км/ч .Какое расстояние между этими автомобилями будет через 2 часа?

Математика

Решите двумя способами: Из одного пункта одновременно в одном направлении выехал?? два автомобиля: первый со скоростью 80 км/ч и второй со скоростью 65 км/ч .Какое расстояние между этими автомобилями будет через 2 часа?

Автор: Гость