Решите это ты взял вдолг у мамы 25руб и у папы 25руб получается 50руб идешь в магазин и тратишь 45руб у тебя остался 5руб потом ты отдаешь вдолг другу 3руб и у тебя 2руб приходишь домой и по 1рублю даешь маме и папе теперь ты ...
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Решите это ты взял вдолг у мамы 25руб и у папы 25руб получается 50руб идешь в магазин и тратишь 45руб у тебя остался 5руб потом ты отдаешь вдолг другу 3руб и у тебя 2руб приходишь домой и по 1рублю даешь маме и папе теперь ты должен маме 24руб и папе 24рублей получается 48руб и твой друг отдает тебе 3руб и будет 51руб вопрос: откуда взялся 1руб если мама и папа дали по 50руб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Итог - 24+24 равно 48 и 3 рубля отдает друг" Правильно "Итог - 24+24 равно 48 ИЗ КОТОРЫХ 3 рубля отдает друг"
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