Решите и объясните, а то не врубился;) В параллелограмме ABCD отмечены середины E и F ??го чторон AD и BC соответственно. Проведены отрезки BE и DF. Докажите, что эти отрезки делял диагональ AC на три равные части.

Геометрия
Решите и объясните, а то не врубился;) В параллелограмме ABCD отмечены середины E и F ??го чторон AD и BC соответственно. Проведены отрезки BE и DF. Докажите, что эти отрезки делял диагональ AC на три равные части.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BFED-параллелограмм так как его стороны равны и паралельны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
-x=15 4/7 помогите плииз
Ответить
Математика
Задача за 3часа поезд прошел 240 км а автобус прошел за 3 часа210км на сколько км скорость поезда была быстрее скорости автобуса
Ответить
Математика
Решите!!!!!!?!!!!!!!!
Ответить
Математика
302,303,304 помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова:словом
Ответить