Решите и объясните, а то не врубился;) В параллелограмме ABCD отмечены середины E и F ??го чторон AD и BC соответственно. Проведены отрезки BE и DF. Докажите, что эти отрезки делял диагональ AC на три равные части.
Геометрия
Решите и объясните, а то не врубился;) В параллелограмме ABCD отмечены середины E и F ??го чторон AD и BC соответственно. Проведены отрезки BE и DF. Докажите, что эти отрезки делял диагональ AC на три равные части.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BFED-параллелограмм так как его стороны равны и паралельны
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