Решите и объясните, а то не врубился;) В параллелограмме ABCD отмечены середины E и F ??го чторон AD и BC соответственно. Проведены отрезки BE и DF. Докажите, что эти отрезки делял диагональ AC на три равные части.

Геометрия

Решите и объясните, а то не врубился;) В параллелограмме ABCD отмечены середины E и F ??го чторон AD и BC соответственно. Проведены отрезки BE и DF. Докажите, что эти отрезки делял диагональ AC на три равные части.

Автор: Гость