Решите кроссворд Африки по горизонтали 1 зубастая рептилия 3.царь зверей 5 большой остров Африки 6 второй по величине материк 7 танк с рогом на носу 8 самое высокое животное 9 самый большой водопад Африки по вертикали 1 самый в...
Окружающий мир
Решите кроссворд Африки по горизонтали 1 зубастая рептилия 3.царь зверей 5 большой остров Африки 6 второй по величине материк 7 танк с рогом на носу 8 самое высокое животное 9 самый большой водопад Африки по вертикали 1 самый высокий вулкан Африки 2 толстое дерево саванны 4 самая полноводная река
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горизонталь 1.крокодил 3.лев 5.мадагаскар 6.африка 7.носорог 8.Жираф 9.виктория вертикаль. 1.килиманджаро 2.баобаб 4.конго
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