Решите кроссворд Африки по горизонтали 1 зубастая рептилия 3.царь зверей 5 большой остров Африки 6 второй по величине материк 7 танк с рогом на носу 8 самое высокое животное 9 самый большой водопад Африки по вертикали 1 самый в...

Окружающий мир

Решите кроссворд Африки по горизонтали 1 зубастая рептилия 3.царь зверей 5 большой остров Африки 6 второй по величине материк 7 танк с рогом на носу 8 самое высокое животное 9 самый большой водопад Африки по вертикали 1 самый высокий вулкан Африки 2 толстое дерево саванны 4 самая полноводная река

Автор: Гость