Решите кроссворд. Тема гроза 12 года 1.Война в которой решается судьба отечества? 2.Люди которые создавшие отряды для борьбы с заказчиками?3.главноком андующой русской армии? 4.Император франции чьи войска вторголись в Россиию?5.поле на котором произошло самое кровопролитное сражение того времени