Решите кроссворд в выделанной по вертикале строке вы прочтёте одно из древнейших занятиях людей.

Разное
Решите кроссворд в выделанной по вертикале строке вы прочтёте одно из древнейших занятиях людей.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Земледелие , если бы люди не занимались земледелием то бы они погибли от голода
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