Решите линейное уравнение 3x-2-3(x+5)=-(2-x)-5

Математика
Решите линейное уравнение 3x-2-3(x+5)=-(2-x)-5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3х-2-3(х+5)=-(2-х)-5 3х-2-3х-15=-2+х-5 -2-15=-7+х х=-10
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