Решите линейное уравнение 3x-2-3(x+5)=-(2-x)-5
Математика
Решите линейное уравнение 3x-2-3(x+5)=-(2-x)-5
Ответ(ы):
Гость:
3х-2-3(х+5)=-(2-х)-5 3х-2-3х-15=-2+х-5 -2-15=-7+х х=-10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте с корнями кас//кос,лаг//лож 3 существительных,3 глагола,3 прилагательных!Умоляю очень нужно(((
Русский язык
Образуйте с корнями кас//кос,лаг//лож 3 существительных,3 глагола,3 прилагательных!Умоляю очень нужно(((Даю 15 баллов ну пожалуйста
Английский язык
Русский язык