Решите логарифмические неравенства 2)og1/3(7-x)gt;-2 3)log2(x-3)≤3 4)lg(4x-1)≤1 помогите прошу буду очень благодарна

Гость: Гость:

1)log1/3(7-x)>-2 ОДЗ: 7-x>0; x<7 log1/3(7-x)>log1/3(9) 7-x<9 -x<9-7 x>-2 С учетом ОДЗ: x e (-2; 7) 2)log2(x-3)<=3 ОДЗ: x-3>0; x>3 log2(x-3)<=log2(8) x-3<=8 x<=11 С учетом ОДЗ: x e (3; 11] 3)lg(4x-1)<=1 ОДЗ: 4x-1>0; x>1/4 lg(4x-1)<=lg10 4x-1<=10 4x<=10+1 4x<=11 x<=2,75 С учетом ОДЗ: x e (1/4; 2,75]