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Решите логарифмическое уравнение log7 (4x-3)=2
Решите логарифмическое уравнение log7 (4x-3)=2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Log7(4x-3)=log7(49) 4x-3=49 4x=52 x=52/4=13
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