Решите мне эти уравнения плииз! 4x+2x=666 8x=14+10 4x=4444

Решите мне эти уравнения плииз! 4x+2x=666 8x=14+10 4x=4444

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4x+2x=666 6х=666 х=666/6=111 8x=14+10 8х=24 х=24/8=3 4x=4444 х=4444/4=1111
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