Решите мне задачу пожалуйста: Определить высоту столба керасина, которая оказыв??ет давление на дно сосуда, равное 8000 Паскалей. Решите срочно! До завтра нужно!
Физика
Решите мне задачу пожалуйста: Определить высоту столба керасина, которая оказыв??ет давление на дно сосуда, равное 8000 Паскалей. Решите срочно! До завтра нужно!
Ответ(ы):
Гость:
Плотность керосина ро=800кг/м3, из формулы давления столба жидкости р=ро*g*h следует, что h=p/(g*ро)=8000/(9,8*800)=1,02м, а если g взять 10Н/кг, то ровно 1м.
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Решите мне задачу пожалуйста: Определить высоту столба керасина, которая оказыв??ет давление на дно сосуда, равное 8000 Паскалей. Решите срочно...