Решите мне задачу пожалуйста: Определить высоту столба керасина, которая оказыв??ет давление на дно сосуда, равное 8000 Паскалей. Решите срочно! До завтра нужно!

Физика

Решите мне задачу пожалуйста: Определить высоту столба керасина, которая оказыв??ет давление на дно сосуда, равное 8000 Паскалей. Решите срочно! До завтра нужно!

Автор: Гость