Решите неравенства 1)Х+4gt;3-2х 2)2(0,4+х)2,8gt;=2,3+3х 3)3-х[разделить на 2,дробь]+ х [разделить на 4,дробь]gt;7
Алгебра
Решите неравенства 1)Х+4gt;3-2х 2)2(0,4+х)2,8gt;=2,3+3х 3)3-х[разделить на 2,дробь]+ х [разделить на 4,дробь]gt;7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x+2x>3-4 3x>-1 x>-1/3 3)3-x/2+x/4>7 12-2x+x>28 x<12-28 x<-16 2)2,24+5,6x≥2,3+2x 5,6x-3x≥2,3-2,24 2,6x≥0,06 x≥3/130
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