Решите неравенства 9 класс х-2 больше 0,2 х-3,5 меньше 4 2,1+х меньше 7

Решите неравенства 9 класс х-2 больше 0,2 х-3,5 меньше 4 2,1+х меньше 7

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