Решите неравенства с чертежами 60 баллов! a)-x^2-10≤7x b)-x^2+8x≥16 c)(4x-1)(x^2-4)lt;0 D)(2x+5)(4x+3)(7-2x)(x-3)lt;0 e)((x+1)(x+2)(x+3)/(2x-1)(x+4)(x-3))≤0
Алгебра
Решите неравенства с чертежами 60 баллов! a)-x^2-10≤7x b)-x^2+8x≥16 c)(4x-1)(x^2-4)lt;0 D)(2x+5)(4x+3)(7-2x)(x-3)lt;0 e)((x+1)(x+2)(x+3)/(2x-1)(x+4)(x-3))≤0
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