Решите неравенство: 1) 3х - 1,8 lt; 4,2; 2) 2,5 + 3/8х gt; х; 3) 0,6х + 7 lt; х+9; 4) 5/6х - 1/4 gt; х + 0,75. /- это дробь. Помогите пожалуйста!!!

Математика
Решите неравенство: 1) 3х - 1,8 lt; 4,2; 2) 2,5 + 3/8х gt; х; 3) 0,6х + 7 lt; х+9; 4) 5/6х - 1/4 gt; х + 0,75. /- это дробь. Помогите пожалуйста!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-1,8<4.2      2.5+3/8x>x    0.6x+7<x+9      5/6x-1/4>x+0.75 3x<4.2+1.8      3/8x-x>-2.5    0.6x-x<9-7        5/6x-x>0.75+1/4 3x<6                 -5/8x>-2.5      -0.4x<2            -1/6x>1  x<6/3              x<-2.5/(-5/8)      x>2/(-0.4)        x<1/(-1/6) x<2                   x<4                     x>-5                x<-6   
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