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Решите неравенство: 2х-5 меньше или равно -11
Решите неравенство: 2х-5 меньше или равно -11
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вот решение задачи 2x-5<=-11 2x<=-6 X<=-3
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