Решите неравенство 2+х10lt;3х-115

Решите неравенство 2+х10lt;3х-115

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(2+x)/10 < (3x-1)/15 Умножим обе части неравенства на "30": 3(2+x)<2(3x-1) 6+3x<6x-2 3x-6x<-2-6 -3x<-8 3x>8 x>8/3 Ответ: x e (8/3; + беск.)
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