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Решите неравенство 9x4(2x+1)gt; 8
Решите неравенство 9x4(2x+1)gt; 8
Ответ(ы):
Ответил Гость:
9x-8x-4>-8 9x-8x>-8+4 x>-4
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