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Решите неравенство: а) 3(2х-3)-2(3х-2)1-4х б) х/2 2х+2/3
Решите неравенство: а) 3(2х-3)-2(3х-2)1-4х б) х/2 2х+2/3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3(х+2)+2(х-1)>3(х-3)+2 -3х-6+2х-2>3х-9+2 -3х+2х-3х>-9+2+6+2 -4х>1|: (-4) х>0,25
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