Решите неравенство х+8 ------------ 0 (х-4)(7х+5)

(x+8) / (x-4)(7x+5) <=0 Смотрим, при каких значениях х выражения, стоящие в числителе и знаменателе равны нулю: x+8=0; x=-8 x-4=0; x=4 7x+5=0; 7x=-5; x=-5/7 Отметим эти числа на числовой оси: ___-____[-8]___+_____(-5/7)____-______(4)_____+_______ Мы отметили на числовой оси знаки с помощью подстановки промежуточных значений Х из получившихся интервалов в дробном выражении. Ответ: x e (- беск.; -8] U (-5/7; 4)