РЕШИТЕ ПЛИЗ!!!!! Sin2x-2sinx=0

РЕШИТЕ ПЛИЗ!!!!! Sin2x-2sinx=0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2sinx(cosx-1)=0 sinx=0x=n,nz cosx=1x=2k,kz ответ x=n,nz
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