Решите плиз даю 20баллов 1)х+1дробь2=2х-3дробь5 +2 2)11-3хдробь4=х+13дробь6 -х 3)5х+8дробь9+??=7х+10дробь6 4)2*(2-3х)дробь5+1=3-4хдробь3
Математика
Решите плиз даю 20баллов 1)х+1дробь2=2х-3дробь5 +2 2)11-3хдробь4=х+13дробь6 -х 3)5х+8дробь9+??=7х+10дробь6 4)2*(2-3х)дробь5+1=3-4хдробь3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если правильно поняла твою запись 1)x+1/2=2x- 3/5 +2 x-2x=-1/2-3/5+2 -x=-5/10-6/10+2 -x=-1 1/10 +2 -x=9/10 x=-9/10 2)11-3x/4=x+ 13/6 -x -3x/4=13/6-11 -3x/4=-8 5/6 -3x/4=53/6 -18x=212 x=212:(-18) x=-11 7/9
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