Решите плиз Оля и Рома идут навстречу друг другу . Сейчас расстояние между ними 800 м . Оля идёт со скоростью 70 м/мин , а Рома 80 м/мин . Через сколько минут расстояние между ними будет 350 м ?

Математика

Решите плиз Оля и Рома идут навстречу друг другу . Сейчас расстояние между ними 800 м . Оля идёт со скоростью 70 м/мин , а Рома 80 м/мин . Через сколько минут расстояние между ними будет 350 м ?

Автор: Гость