Решите плиз Оля и Рома идут навстречу друг другу . Сейчас расстояние между ними 800 м . Оля идёт со скоростью 70 м/мин , а Рома 80 м/мин . Через сколько минут расстояние между ними будет 350 м ?
Математика
Решите плиз Оля и Рома идут навстречу друг другу . Сейчас расстояние между ними 800 м . Оля идёт со скоростью 70 м/мин , а Рома 80 м/мин . Через сколько минут расстояние между ними будет 350 м ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70+80= 150 (М/мин) - общая скорость 2)800-350=450 (м)- расстояние которое они пройдут 3)450/150=3 (мин)- время ответ: через 3минуты расстояние между ними будет 350 метров
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