Решите плиз Оля и Рома идут навстречу друг другу . Сейчас расстояние между ними 800 м . Оля идёт со скоростью 70 м/мин , а Рома 80 м/мин . Через сколько минут расстояние меж ду ними будет 350 м ?
Разное
Решите плиз Оля и Рома идут навстречу друг другу . Сейчас расстояние между ними 800 м . Оля идёт со скоростью 70 м/мин , а Рома 80 м/мин . Через сколько минут расстояние меж ду ними будет 350 м ?
Ответ(ы):
Гость:
800-350=450 450:(70+80)=450:150=3 мин. Ответ: через 3 минуты расстояние между ними будет 350м
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