Решите плиз Площядь каждого из трёх садовых участков равна 12 га.С первого участк?? собрали 1029,6 ц яблок,со второго - 918 ц, а с третьего - 1166,4 ц.Найдите среднюю урожайность участков

Математика
Решите плиз Площядь каждого из трёх садовых участков равна 12 га.С первого участк?? собрали 1029,6 ц яблок,со второго - 918 ц, а с третьего - 1166,4 ц.Найдите среднюю урожайность участков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти среднее значение, нужно сложить все 3 урожайности участков и поделить на само количество участков, т.е 1029.6+918+1166.4 /3= 1038
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