Решите плиз !!! цену товара сначала снизили на 20%,затем новую цену снизили ещё на 15% ?? наконец после перерасчёта произвели снижение цены ещё на 10%.На сколько процентов всего снизили первоначальную цену товара?

Математика

Решите плиз !!! цену товара сначала снизили на 20%,затем новую цену снизили ещё на 15% ?? наконец после перерасчёта произвели снижение цены ещё на 10%.На сколько процентов всего снизили первоначальную цену товара?

Автор: Гость