Решите плиз !!! цену товара сначала снизили на 20%,затем новую цену снизили ещё на 15% ?? наконец после перерасчёта произвели снижение цены ещё на 10%.На сколько процентов всего снизили первоначальную цену товара?
Математика
Решите плиз !!! цену товара сначала снизили на 20%,затем новую цену снизили ещё на 15% ?? наконец после перерасчёта произвели снижение цены ещё на 10%.На сколько процентов всего снизили первоначальную цену товара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+10+15=45 процентов.
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