Решите плиз В хозяйстве 247,840 м^ посевной площади занято овощями, фруктовыми деревьями и зерновыми культурами. Пятая часть этой площади занята овощами, фруктовыми деревьями - площадь в 4 раза меньше, чем овощами. Остальная ...

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Решите плиз В хозяйстве 247,840 м^ посевной площади занято овощями, фруктовыми деревьями и зерновыми культурами. Пятая часть этой площади занята овощами, фруктовыми деревьями - площадь в 4 раза меньше, чем овощами. Остальная площадь занята зерновыми культурами. Какая площадь занята зерновыми культурами? У кого будет решение да ещё и краткая запись дам лучший ответ!СРОЧНО

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