Решите плиз В хозяйстве 247,840 м^ посевной площади занято овощями, фруктовыми деревьями и зерновыми культурами. Пятая часть этой площади занята овощами, фруктовыми деревьями - площадь в 4 раза меньше, чем овощами. Остальная ...
Математика
Решите плиз В хозяйстве 247,840 м^ посевной площади занято овощями, фруктовыми деревьями и зерновыми культурами. Пятая часть этой площади занята овощами, фруктовыми деревьями - площадь в 4 раза меньше, чем овощами. Остальная площадь занята зерновыми культурами. Какая площадь занята зерновыми культурами? У кого будет решение да ещё и краткая запись дам лучший ответ!СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
247.840:5=49.568кв м деревья и овощи 49.568:4=12.392-овощи 247.80-49.568=198.272кв м зерновые 49.568-12.392=37.167кв м деревья
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