Решите плиз задачу два брата одновременно вышли из дома и направились в школу.ста??ший брат шел со скоростью 80 м/мин. Младший брат шел со скоростью на 30 м/мин меньшей,чем скорость старшего брата, поэтому он пришел в школу на ...

Математика

Решите плиз задачу два брата одновременно вышли из дома и направились в школу.ста??ший брат шел со скоростью 80 м/мин. Младший брат шел со скоростью на 30 м/мин меньшей,чем скорость старшего брата, поэтому он пришел в школу на 6 мин позже. За сколько минут дошел до школы старший брат

Автор: Гость