Решите плиз задачу два брата одновременно вышли из дома и направились в школу.ста??ший брат шел со скоростью 80 м/мин. Младший брат шел со скоростью на 30 м/мин меньшей,чем скорость старшего брата, поэтому он пришел в школу на ...
Математика
Решите плиз задачу два брата одновременно вышли из дома и направились в школу.ста??ший брат шел со скоростью 80 м/мин. Младший брат шел со скоростью на 30 м/мин меньшей,чем скорость старшего брата, поэтому он пришел в школу на 6 мин позже. За сколько минут дошел до школы старший брат
Ответ(ы):
Гость:
80-30=50м/мин -скорость младшего брата 50-6=44мин-дошёл старший брат до школыОтвет: За 44 минуты дошёл старший брат до школы .
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