Решите по действиям срочно (_ палка это черта дроби)примерgt;(-19_25+2_5*(-0,6)) и еще один -9,6*5_16-(-3,4)в квадрате +9,06
Математика
Решите по действиям срочно (_ палка это черта дроби)примерgt;(-19_25+2_5*(-0,6)) и еще один -9,6*5_16-(-3,4)в квадрате +9,06
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Первый пример: 2/5*(-6/10)=-6/25, -19/25-6/25=-25/25=-1 Ответ: -1
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