Решите по действиям срочно (_ палка это черта дроби)примерgt;(-19_25+2_5*(-0,6)) и еще один -9,6*5_16-(-3,4)в квадрате +9,06

Математика

Решите по действиям срочно (_ палка это черта дроби)примерgt;(-19_25+2_5*(-0,6)) и еще один -9,6*5_16-(-3,4)в квадрате +9,06

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