Решите по действиям пожалуйста, и объясните если не трудно последние действияИз 550 учащихся школы в референдуме по вопросу о введении ученического совета учавствовали 88% в сех учащихся. На вопрос референдума 75% уча...

Решите по действиям пожалуйста, и объясните если не трудно последние действияИз 550 учащихся школы в референдуме по вопросу о введении ученического совета учавствовали 88% в сех учащихся. На вопрос референдума 75% учащихся, принявших участие в голосовании, ответели "ДА" . Совет будет создан если за него вы скажется не менне 60% учащихся школы. Будет ли создан ученический совет в этой школе?