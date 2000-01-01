Решите подалуйста задачу! Банк выдал заём под 6% интресса в месяц. Заём 2000 евро выдается сроком на один год. Сколько денег получит банк в качестве интресса через год? Зарание спасибо!

Математика

Решите подалуйста задачу! Банк выдал заём под 6% интресса в месяц. Заём 2000 евро выдается сроком на один год. Сколько денег получит банк в качестве интресса через год? Зарание спасибо!

Автор: Гость