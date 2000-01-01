Решите подалуйста задачу! Банк выдал заём под 6% интресса в месяц. Заём 2000 евро выдается сроком на один год. Сколько денег получит банк в качестве интресса через год? Зарание спасибо!
Математика
Решите подалуйста задачу! Банк выдал заём под 6% интресса в месяц. Заём 2000 евро выдается сроком на один год. Сколько денег получит банк в качестве интресса через год? Зарание спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 6*12=72% годовые 2. 2000*72/100=1440 евро получит банк
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