РЕШИТЕ ПОДРОБНО С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК! Произведение двух чисел на 13 больше их суммы . если из первого числа вычесть утроенное второе число, то получится 9. найдите эти числа.
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РЕШИТЕ ПОДРОБНО С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК! Произведение двух чисел на 13 больше их суммы . если из первого числа вычесть утроенное второе число, то получится 9. найдите эти числа.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть a и b - искомые числа. По условию, a*b=a+b+13. Утроенное второе число равно 3*b. По условию, a-3*b=9. Получена система уравнений: a*b=a+b+13 a-3*b=9 Из второго уравнения следует a=9+3*b. Подставляя это выражение в первое уравнение, получаем: b*(9+3*b)=4*b+22, 3*b+5*b-22=0. Дискриминант D=25+264=289=17. b1=(-5+17)/6=2, b2=(-5-17)/6=-11/3. Тогда a1=9+3*b1=15, a2=9+3*b2=-2. Ответ: 15 и 2 либо -2 и -11/3.
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