РЕШИТЕ ПОДРОБНО С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК! Произведение двух чисел на 13 больше их суммы . если из первого числа вычесть утроенное второе число, то получится 9. найдите эти числа.

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РЕШИТЕ ПОДРОБНО С ОБЪЯСНЕНИЯМИ ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК! Произведение двух чисел на 13 больше их суммы . если из первого числа вычесть утроенное второе число, то получится 9. найдите эти числа.

Автор: Гость