Решите пожалуйста: 600м= ... дм, 5800см= ......мм, 65 км=.....м.
Разное
Решите пожалуйста: 600м= ... дм, 5800см= ......мм, 65 км=.....м.
Ответ(ы):
Гость:
нет, 1 км=1000м
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