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Решите пожалуйста частота колебаний струны v=196 Гц. Вычислить период колебаний T.
Решите пожалуйста частота колебаний струны v=196 Гц. Вычислить период колебаний T.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
V=1/T T=1/v=1/196=0.05c
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