Решите пожалуйста дам 40 монет под яблони отведено 11/25 площади фруктового сада, под груши -на 2/25 площади меньше. Определите площадь сада, если яблони и груши растут на пло щади 164 г.
Решите пожалуйста дам 40 монет под яблони отведено 11/25 площади фруктового сада, под груши -на 2/25 площади меньше. Определите площадь сада, если яблони и груши растут на пло щади 164 г.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
11/25-2/25=9/25 отведено под груши 11/25+9/25=20/25 отведено под яблони и груши вместе 164:20*25=205 г площадь всего сада ================================