Решите пожалуйста это уравнение ( 5х-7):(-4,8)-2,4=1,6

Решите пожалуйста это уравнение ( 5х-7):(-4,8)-2,4=1,6

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(5х-7):(-4,8)=1,6+2,4(4) 5х-7=4*(-4,8)(19,2) 5х=19,2+7(26,2) х=26,2:5 х=5,24
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