Решите пожалуйста!!! Отношение 2 чисел равно 3/5 найти эти числа если (а, их сумма равна 16,32) (b их разность равна 0,35) (d. их произведение равно 135)

Примем эти числа к отношению X, т.е. одно число - это 3x, а второе - 5х. Получаем, а) 3x+5x = 16,32 8x = 16,32 x=2,04 2,04*3=6,12 - первое число 2,04*5=10,2 - второе число б) 5x-3x=0,35 2x=0,35 x=0,175 3*0.175=0.525 - первое число 5*0.175=0.875 - второе число в) 3x*5x=135 15x=135 x^{2}=9 x=3, т.е. =3, =-3