Решите пожалуйста уравнение 1) 815-х=512 2)514+х=821
Разное
Решите пожалуйста уравнение 1) 815-х=512 2)514+х=821
Ответ(ы):
Гость:
1)8/15-х=5/12 х=8/15-5/12 х=8*4/60-5*5/60 х=32/60-25/60 х=7/60 2)5/14+х=8/21 х=8/21-5/14 х=8*2/42-5*3/42 х=16/42-15/42 х=1/42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Решить задачу на составление уравнений. Для приготовления варенья взяли 4 части сахара и 7 частей фруктов. Всего получилось 660 грамм варенья. Скол...
Разное
Мой розпорядок дня!!ПРИМЕРЫ!! СРОЧНОО! ДАЮ МНОГО БАЛОВ! Нужны примеры) Ваш ответ = ставлю зе бест ответ и в др))))
Разное
Разное
Разное
Разное
Джусппе делает одного Буратино за 1 час 45 минут. После каждых трёх сделаных Буратино Джусппе вынужден отдыхать полчаса Папа Карло принёс Джусппе з...